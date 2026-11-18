Kırklareli'de muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çakır memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti; mahallelerin güvenliği ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarlara teşekkür etti.
Mahallelerin güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar da Çakır'a görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA