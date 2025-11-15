Haberler

Kırklareli'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otomobil Devrildi: 8 Yaralı

Güncelleme:
Kırklareli'de kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay, Yörükbayır köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza, merkeze bağlı Yörükbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ormanda avlanmaya çıkan avcılar, şarampole devrilen otomobili görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen 34 HER 439 plakalı otomobilde sıkışarak yaralanan 8 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İncelemede; kaçak göçmen olduğu belirlenen 8 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
