Kırklareli'de İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajları taştı

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde ulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının taşması sonucu bölgedeki tarım arazileri ile balıkçı barınağı sular altında kaldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacı karşılayan barajlardan Kazandere ve Pabuçdere barajları tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz şekilde dere yatağına akmaya başladı. Dere yatağından taşan suların geçtiği bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken, 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barağında bazı tekneler yan yattı. Taşkın nedeniyle bölgeye AFAD, DSİ ve Kıyıköy Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Part Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bölgede incelemelerde bulundu.