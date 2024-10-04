Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kırklareli'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye etti. Etkinlikte 9 sahipsiz köpek sahiplendirildi ve 119 hayvan kısırlaştırıldı.

Kırklareli Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye edildi.

Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere barınağın gezdirilmesi ile başladı.

Etkinlikte bazı hayvanseverler, tedavileri ve bakımları tamamlanan 9 sahipsiz köpeği sahiplendi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye etti.

Bulut, konuşmasında, 2 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında 119 sahipsiz hayvanın kısırlaştırıldığını belirtti.

Hayvanların korunmaya ve sevgiye muhtaç canlılar olduğunu ifade eden Bulut, Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde görev yapan personelin de özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kentte 94 sahipsiz hayvanın da sahiplendirildiğini dile getiren Bulut, "2 Ağustos'tan bu yana 119 kısırlaştırma yapıldı, 94 sahipsiz hayvan sahiplendirildi. Emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin gönlünden geçen sahiplendirmek aslında. Burada sevgi iklimi ortamında gerekli hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah imkanlarımız daha da artar daha doğru hizmeti de başta sahipsiz hayvanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sunmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Belediyesi Yerel Haberler Hayvan Hakları Etkinlikler Güncel Yaşam

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
title