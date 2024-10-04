Kırklareli'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kırklareli Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye edildi.

Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere barınağın gezdirilmesi ile başladı.

Etkinlikte bazı hayvanseverler, tedavileri ve bakımları tamamlanan 9 sahipsiz köpeği sahiplendi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye etti.

Bulut, konuşmasında, 2 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında 119 sahipsiz hayvanın kısırlaştırıldığını belirtti.

Hayvanların korunmaya ve sevgiye muhtaç canlılar olduğunu ifade eden Bulut, Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde görev yapan personelin de özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kentte 94 sahipsiz hayvanın da sahiplendirildiğini dile getiren Bulut, "2 Ağustos'tan bu yana 119 kısırlaştırma yapıldı, 94 sahipsiz hayvan sahiplendirildi. Emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin gönlünden geçen sahiplendirmek aslında. Burada sevgi iklimi ortamında gerekli hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah imkanlarımız daha da artar daha doğru hizmeti de başta sahipsiz hayvanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sunmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.