Kırklareli'de Hafif Ticari Araç 2 Metreden Bahçeye Düştü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hamdi Ş., 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kömürköy'den Vize ilçesine seyir halindeki 39 AU 833 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hamdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, 2 metre yükseklikten Ali Mansız'a ait evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kazada, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
