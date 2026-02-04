Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpek maması üreten işletmeleri denetledi ve besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenledi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ziya Gökalp İlkokulunda incelemede bulundu.

Altınöz, okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Altınöz, eğitim ve öğretimdeki başarının artması için emek veren öğretmenlere teşekkür etti.

İşletmeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kedi ve köpek maması üreten işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hijyen, üretim koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti.

Bazı ürünlerden ise incelenmek üzere numune alındı.

Besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz'da besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ceylanköy de, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde, kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
