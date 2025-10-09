Haberler

Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları Başarıyla Sürüyor

Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları Başarıyla Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eylül ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 operasyonda 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Vali, kentteki güvenlik çalışmalarının etkinliğine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında eylül ayında 22 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 19 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Kırklareli'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, kentlerinin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden olduğunu belirtti.

Geçen ay sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Eylül ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 22 operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur. Ayrıca, 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 85 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır.

FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 4 operasyon düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmış ve 1 şüpheli tutuklanmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir. Bu başarılar, terör tehditlerini kökünden önleme konusundaki kararlılığımızı pekiştirmektedir."

Turan, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçlarına yönelik 9 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin Demirköy ilçesinin Karanlıkdere sahilinde düzenlediği operasyonda deniz scooterınde 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar olmak üzere 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini anlatan Turan, operasyonda bir yabancı uyruklunun yakalandığını kaydetti.

Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

Polise ifade verdi
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.