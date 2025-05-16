Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele: 20 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele: 20 Zanlı Tutuklandı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 20 zanlının tutuklandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bir dizi operasyonla terör, organize suç ve uyuşturucu ticareti gibi alanlarda da mücadele yürüttüğü belirtildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, nisanda düzensiz göçle mücadele kapsamında, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 20 zanlının tutuklandığını belirtti.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin etkili tedbirlerle suçları önlemek, yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara manevra imkanı sağlamamak ve suçluları yakalayarak adli mercilere teslim etmek için büyük kararlılıkla çalıştığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük gayret gösterdiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Geçen ay PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 2 operasyon yapılmış olup 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 82 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlar kapsamında ilimizde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 organize suç çetesi çökertilmiştir."

Turan, uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu sağlama suçu kapsamında 12 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 36 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını ifade etti.

Düzensiz göçe yönelik de yoğun mücadele verildiğini belirten Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 20 şahıs tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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