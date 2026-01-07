MSB, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'ni paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' yapıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel