MSB, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'ni paylaştı

MSB, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'ni paylaştı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'de bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kırklareli'de bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından, 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' gerçekleştirildi. Bakanlığın sanal medya hesabından eğitime ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

