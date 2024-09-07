Kırklareli'de 56 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Kırklareli'nde 56 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, büyük ve güçlü devletlerin, nüfusu genç toplumlardan oluştuğunu söyledi.

Çocukları hiçbir şeyden mahrum etmeden geleceğe hazırlamanın önemli olduğunu belirten Sarıçam, "Devletimiz her zaman çocukların ve vatandaşlarının yanında. Biz tek bir şey istiyoruz vatandaşlarımızdan, devletinize güvenin. Çocuklarınızı vatana ve millete sahip çıkacak şekilde yetiştirin." dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, çok mutlu bir geceye tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, Sarıçam ve Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Ardından müzisyen Balık Ayhan konser verdi.

Bulut, sünnet olan çocuklar ve aileleriyle bir süre Roman havası eşliğinde oynadı.

Vatandaşlar, sağanağa rağmen eğlenmeye devam etti.