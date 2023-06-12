Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kofçaz ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarında yakalanan, Pakistan, İran ve Irak uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel