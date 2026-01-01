Haberler

Kırklareli'nde hamsi avcılığı için 1365 tekneye izin belgesi verildi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada açıklarında hamsi avcılığı yapacak 1365 tekneye izin belgesi verildi. Sürdürülebilir balıkçılık kapsamında yapılan kota tahsisinin, balık popülasyonunun korunmasına katkı sağladığı belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada açıklarında hamsi avcılığı yapacak 1365 tekneye izin belgesi verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı için izin belgesi alan 1365 balıkçı gemisine kota tahsisi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık için getirilen bu düzenlemelerin, hem balık popülasyonunun korunmasına hem de gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri bırakılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

