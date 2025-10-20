Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Yeni Yol Çalışmalarını İnceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karahıdır Mahallesi 6. Caddesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

Asfalt öncesi alt yapının hazırlandığını dile getiren Bulut, kısa süre içerisinde sıcak asfalt seriminin yapılacağını kaydetti.

Yeni yol ile şehir içi trafiğinin de rahatlayacağını anlatan Bulut, "Yaptığımız düzenlemelerle kent merkezimizdeki trafik yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu bölgemizi modern, konforlu ve Kırklareli'mize yakışan bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz." dedi.