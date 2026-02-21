Haberler

Kırklareli'nde "Ramazan Buluşmaları" programları düzenleniyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 'Ramazan Buluşmaları' programları kapsamında vatandaşlarla iftar yaparak dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Ramazan Buluşmaları" programları kapsamında vatandaşlarla iftar yaptı.

Bulut, kapalı pazar yerinde Karacaibrahim, Karahıdır ve Pınar mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazanın bereketini ve dayanışmasını paylaşmak amacıyla her akşam farklı mahalle sakinlerini misafir edeceklerini ifade eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
