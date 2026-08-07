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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AFAD yöneticilerini ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AFAD yöneticilerini ziyaret etti
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Barınma ile Yapım İşleri Genel Müdürü Elif Bağ'ı makamlarında ziyaret ederek, kentteki yerel yönetim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kırklareli'nde yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, planlanan projeleri anlattı.

Bulut, daha sonra AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Sayın Elif Bağ'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA
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