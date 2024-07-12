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Kırklareli Babaeski'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Çavuşköy Korusu'nda çıkan yangın, itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da traktörlerle anız alanlarını sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Vali, kaymakam ve ilgili kurum müdürleri de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çavuşköy Korusu'nda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 uçak, 15 arasöz, 10 su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Çavuşköy Babaeski İtfaiye AFAD Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

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