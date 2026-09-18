Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi Seval Taka'yı evinde ziyaret etti.

Kumaş, ziyaret kapsamında gazi Seval Taka ve eşi Nurdan Taka ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Gaziler Günü dolayısıyla ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Kumaş, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kumaş, ebediyete irtihal eden gazileri de rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Kaynak: AA