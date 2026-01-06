Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, başarılı çalışmaları ve 2026 hedeflerini vurguladığı bir planlama toplantısı gerçekleştirdi. Ayrıca Kula köyünde düzenlenen arı yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Lüleburgaz'da sera alanları kayıt altına alınıyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş başkanlığında, Pınarhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Özbaş, geçen yıl başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2026 yılında hedeflerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Kendilerine destek veren tüm kurum ve personele teşekkür eden Özbaş, hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Arıcılık kursu sona erdi

Kırklareli'nin Kula köyünde düzenlenen arı yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursa 15 kişi katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından takdim edildi.

Karaca, kursa katılanlara teşekkür etti.

Sera alanları kontrol edildi

Lüleburgaz ilçesinde sera alanları kayıt altına alınıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi kayıt çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ayrıca üreticilere, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi ile bakanlığın destekleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
