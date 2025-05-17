Kırkağaç'ta Hafızlık Eğitimi Sertifika Töreni

Kırkağaç'ta Hafızlık Eğitimi Sertifika Töreni
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı tarafından takdim edildi. Törende hafızlığın İslam kültüründeki önemi vurgulandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Kırkağaç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, hafızlığın İslam kültüründeki önemine değinerek hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda daha sonra Karslı ile Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez hafızlara belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Tıpırtın - Güncel
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