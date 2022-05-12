ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Plaket takdim töreni

Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.

Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu hisseden bir ekibiz"