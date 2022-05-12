Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... - Haberler

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Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Plaket takdim töreni Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Plaket takdim töreni

Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.

Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu hisseden bir ekibiz"

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Veteriner, Ankara, Güncel, Haberler

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