Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Plaket takdim töreni Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Plaket takdim töreni
Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.
Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu hisseden bir ekibiz"
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel