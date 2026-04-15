Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile bir araya gelerek Kırım'daki soydaşların durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Oktay, Kırım Tatarı kardeşlerin sorunlarına yönelik her türlü desteği vereceklerini belirtti.

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Nariman Celal ile Gazi Meclis'imizde bir araya geldik. Kırım'ın asli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların çözümüne yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kırım'daki soydaşlarımızın baskıya maruz bırakılmamaları ve kendi toprakları üzerindeki nüfuslarını koruyarak kimliklerini muhafaza etmelerini çok önemsiyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Meclis'te görüştü. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Denys Zolotarov'un da bulunduğu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Kırım'daki soydaşların durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede adil ve kalıcı bir barışın ancak uluslararası hukuk ve adalet ilkeleri temelinde sağlanabileceği vurgulandı.

Oktay, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Nariman Celal ile Gazi Meclis'imizde bir araya geldik. Kırım'ın asli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların çözümüne yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kırım'daki soydaşlarımızın baskıya maruz bırakılmamaları ve kendi toprakları üzerindeki nüfuslarını koruyarak kimliklerini muhafaza etmelerini çok önemsiyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ettiğimiz görüşmemizde, bölgede kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik atılan adımları değerlendirdik. Türkiye olarak Karadeniz'in bir barış gölü olarak anılmaya devam etmesi için her türlü çabayı göstermekte kararlıyız."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat