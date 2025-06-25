Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Kene ısırığı sonrası hastaneye kaldıran Sarsılmaz, yoğun bakımda müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.

Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Sarsılmaz'ın cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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