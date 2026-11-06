Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, atık yönetimi birliği tesislerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, atık yönetimi birliği tesislerini inceledi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği bünyesindeki tesisleri inceledi. Sarıibrahim, evsel ve tıbbi atık yönetimi ile çevre koruma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve ekiplere başarılar diledi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği bünyesindeki tesisleri inceledi.

Kentte evsel ve tıbbi atıkların yönetimi ile çevre koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri ziyaret eden Sarıibrahim, çalışmalar ve tesislerin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, çevrenin korunması ve atıkların etkin yönetimine yönelik yürütülen çalışmalarda ekiplere başarılar diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

2 öğretmenin öldürüldüğü köyde yas var! Eğitime ara verildi
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada