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Kırıkkale baraj ve göletlerine 500 bin sazan yavrusu

Kırıkkale baraj ve göletlerine 500 bin sazan yavrusu
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Kırıkkale'de 'Su Kaynaklarımızın Balıklandırılması Projesi' kapsamında 500 bin sazan yavrusu, Kapulukaya ve Sulakyurt barajları ile Yahşihan Mahmutlar ve Hasandede göletlerine bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü, sürdürülebilirlik için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kırıkkale'de "Su Kaynaklarımızın Balıklandırılması Projesi" kapsamında, baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bolu Göynük Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen sazan yavruları, Kapulukaya ve Sulakyurt barajları ile Yahşihan Mahmutlar ve Hasandede göletlerine salındı.

Kapulukaya Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile beraberindekiler, sazanları suya bıraktı.

Ateş, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla balıklandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, projenin göletleri balıklandırmak ve balık popülasyanunu artırmak için hayata geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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