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Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişi yaralandı
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Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Vali, kazanın kaygan zemin nedeniyle olduğunu belirtti.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3'Ü AĞIR 41 YARALI  

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

KIRIKKALE VALİSİ KAZA YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
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