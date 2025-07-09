Kırıkkale'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de 74 yaşındaki Niyaz Dinç, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Metin Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı tır, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyaz Dinç'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Dinç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel