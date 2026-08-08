Haberler

Yahşihan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yahşihan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 880 sentetik uyuşturucu hap ve 40 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö'nün (21) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bir tatsız prova daha

Taraftarlar galibiyeti unuttu! Galatasaray'da bir tatsız sonuç daha
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

İYİ Partili Türkeş'e AK Partili ağabeyinden destek