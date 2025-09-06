Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 836 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yorgan arasına gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yorgan arasına gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda F.P'nin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yorgan arasına gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

