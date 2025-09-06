Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 836 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yorgan arasına gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda F.P'nin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yorgan arasına gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel