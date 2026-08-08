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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 880 Hap Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 880 Hap Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
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KIRIKKALE’de düzenlenen operasyonda 880 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de düzenlenen operasyonda 880 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan U.Ö.'nün (21) evinde arama yapıldı. Aramada 880 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, U.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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