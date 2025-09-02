Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 25 yaşındaki Sami Çamdelen hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada Sami Çamdelen (25) öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kırıkkale-Samsun kara yolundaki Yozgat yol ayrımında meydana geldi. 06 EIB 668 plakalı otomobil, sürücüsü Ö.Ç.'nin (52) kontrolünden çıkıp yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Sürücü ile otomobildeki H.K. (70), E.H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve Sami Çamdelen yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ile Kırıkkale Belediyesi ve Delice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir yaralı da itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sami Çamdelen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
