Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü Bilgehan O. yaşamını yitirirken, 29 yaşındaki Hidayet O. ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayı kaydetti.
Kırıkkale'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bilgehan O. (21) idaresindeki 06 Z 8750 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında önce akaryakıt istasyonunun reklam panosuna ardından istasyon içinde park halindeki 06 H 4951 plakalı otomobile çarptı.
Ayrıca araçtan kopan parçalar, park halindeki 2 araca da zarar verdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Hidayet O. (29) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Bilgehan O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hidayet O'nun, Kırşehir'de görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Görüntüde, otomobilin akaryakıt istasyonunun reklam panosuna çapması yer alıyor.