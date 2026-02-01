Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de 2 otomobil ve 1 triportörün (3 tekerlekli motosiklet) karıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı yakınında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 DHA 293 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 71 AEG 087 triportör çarpıştı. Aynı yönde giden H.Y.'nin kullandığı 06 CFF 358 plakalı otomobil de demir bariyere çarptı. Kazada, triportörde bulunan D.A. (61) ile U.A. (57) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.