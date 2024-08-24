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Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

H.G. (40) idaresindeki 46 ABM 598 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında refüjden karşı şeride geçerek sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 36 AAK 701 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı.

Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karakeçili trafik Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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