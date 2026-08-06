Kırıkkale'de hayvan hastalıklarıyla mücadele eğitimi

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine, hayvan hastalıklarıyla mücadele eğitimi verildi.

Tarım ve Orman il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personellere, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları etkinliğini artırmak, saha uygulamalarında birlik sağlamak ve teşhis süreçlerini hızlandırmak amacıyla bilgiler verildi.

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitimlerde, hayvan hastalıklarıyla mücadele stratejileri, doğru ve hızlı hastalık teşhisi ile laboratuvar analiz süreçleri konularına değinildi.

Öte yandan, personellere mevzuata uygun numune alma ve nakil prosedürleri uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Kaynak: AA