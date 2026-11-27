Kırıkkale'de tamirhane yangınında 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de Karadeniz Caddesi'ndeki oto elektrik ve klima servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin iki iş yerinin çatısına sıçradığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi, iş yerinde büyük hasar oluştu.
Kırıkkale'de oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Eski Sanayi Sitesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan oto elektrik ve klima servisi ile deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iki iş yerinin çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, iş yerinde bulunan 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İş yerinde de büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA