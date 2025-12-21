Kırıkkale'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet eden O.D. (29) yaralandı.

Y.Ö'nün (21) bıçakla yaralandığı kavgada, Y.K.K. (21) de darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı, 3'ünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.