Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde duvarları yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapıldı. Sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selden etkilenen birçok köyde ev ve ağırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Danacı köyünde de 50 metrelik yol çöktü.

Kırıkkale'de sel felaketi: Duvarları yıkılan ağırdaki koyunlar sele kapıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde duvarları yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapıldı. Sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selden etkilenen birçok köyde ev ve ağırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Danacı köyünde de 50 metrelik yol çöktü.

Kırıkkale'de öğlen sonrası yağan kuvvetli yağış, Sulakyurt, Balışeyh ve Keskin ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan sel felaketinde Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde etkili olan sel, yolun 50 metrelik bölümünü çökertti. Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünden geçen derenin taşması sebebiyle evleri ve ağırları su bastı. Sel suları, bazı bahçe duvarlarını yıkıp geçti. Keskin ilçesinin Turhanlı köyünde tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Kevenli köyünde de duvarı yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak kayboldu. Bazı vatandaşlar ise sel sularını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kırıkkale Valiliği Özel İdaresi ekiplerince, selin etkilediği köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yağan yağmurun ardından selin geldiğini ifade eden Tayyip Yıldırım, "Yağmur yağdı arkasından sel geldi. Sel evimize vurdu yemlerimiz samanlığımız ıslandı. Yoncalarımız battı. Bahçelerimizi sel götürdü" diye konuştu.

Selin büyük olduğunu anlatan Hacı Ömer Sadıç, "Çok büyük bir sel geldi. Hasarlarımız büyük duvarlarımız yıkıldı. Ekinlerimizde zarar var. Allah yardım etsin. Ben bu yaşa geldim geleli böyle bir sel görmedim" ifadesini kullandı.

Davut Demircan ise, "Sel yaşandı Allah'tan geldi. Cümlemize geçmiş olsun. Zararımız büyük kanal da olmayaydı köyü sel götürürdü tamamen" dedi.