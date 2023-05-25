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Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

M.A.T. (50) idaresindeki 42 AIT 020 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki M.E.G. (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

Karakeçili Kırıkkale Güncel Haberler

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