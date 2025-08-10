Kırıkkale'de Saman Balyalarında Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Saman Balyalarında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerikli Beldesi Yerlikent mevkisinde açık alanda istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Makas, yangına Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine ait ekskavatör, Kırıkkale Belediyesi, ilçe belediyeleri, MKE ve Garnizon Komutanlığı, itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de müdahale edildiğini belirtti.

Makas ayrıca yangında dumandan etkilenen bir kişinin sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin yapıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.