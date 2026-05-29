Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Avan