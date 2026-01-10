Bahşılı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Z.U. idaresindeki otomobilin, H.İ.E. tarafından kullanılan yabancı plakalı araçla çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Z.U. idaresindeki 71 AY 809 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi kavşağında H.İ.E'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Z.U. ile aynı araçtaki T.U. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel