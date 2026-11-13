Kırıkkale'de öğrenciler şehit öğretmen Serkan Akyaz'ı andı

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Kırıkkale'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında şehit öğretmen Serkan Akyaz'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen depremde görevi başında şehit olan matematik öğretmeni Serkan Akyaz'ın Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi Yeniyapan köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrenciler, ziyarette Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, ???????Akyaz'ın mezarına çiçek ekti.

Kaynak: AA