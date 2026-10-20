Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 34 ekip ve 123 personelin katıldığı operasyonda 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyona, 34 ekip ve 123 personel katıldı. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 şırınga ve 1 sentetik hap ele geçirilirken, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma kapsamında belirlenen 4 mağdura ulaşılıp gerekli işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi; 6'sının gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa etti

Belediye başkanı ve 8 meclis üyesi aynı anda istifa etti
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı

Çırağına yaptığı yanına kar kalmadı! İşkenceci berber tutuklandı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak