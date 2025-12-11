Haberler

Kırıkkale OSB'deki fabrika yangınına ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası adli soruşturma başlatıldı. Yangın, 80 araç ve 262 itfaiye personelinin katılımıyla yaklaşık 10 saatte kontrol altına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikanın madeni yağ üretimi yapılan bölümünde çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de dün 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor.

Fabrikanın madeni yağ üretim bölümünde çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yanan fabrikanın son durumu dronla görüntülendi.

Madeni yağlar üreten kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Kırıkkale ve çevre illerden gelen toplam 80 araç ve 262 itfaiye personelinin çalışmasıyla yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınmıştı.

Ayrıca bölgede, jandarma, emniyet, sağlık ile diğer kurum ve kuruluşlardan 200 personel de görev almıştı.

