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Keskin'de Köy Yollarına Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Keskin'de Köy Yollarına Asfalt Çalışmaları Sürüyor
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor. Çipideresi köyü yolunda 10,5 kilometrelik asfaltlama çalışması sürerken, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim saha incelemelerinde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çipideresi köyü yolunda 10,5 kilometrelik asfalt çalışmaları sürüyor.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Köy yollarını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalara devam edildiğini belirten Sarıibrahim, sahada özveriyle çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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