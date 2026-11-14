Kırıkkale'de kontrolden çıkan tır devrildi, 37 yaşındaki sürücü yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tır devrildi, 37 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde 06 BJA 226 plakalı tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA