Kırıkkale'de Kömürlük Yangını Ev Çatısına Sıçradı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, piknik tüpünün patlamasıyla evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kömürlükte başlayıp bitişiğindeki evin çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.
Atadönmez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ramazan Arslan'a ait evin kömürlüğünde yangın çıktı.
Yangın sırasında kömürlükte bulunan piknik tüpü patladı, alevler evin çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında kömürlük yanarken, evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel