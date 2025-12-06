Haberler

Kırıkkale'de silahla gelinin kız kardeşini öldürüp gelinini de yaralayan kayınpeder adliyede

Kırıkkale'de silahla gelinin kız kardeşini öldürüp gelinini de yaralayan kayınpeder adliyede
Kırıkkale'de evli bir çiftin boşanma sürecinde yaşanan tartışma sonucunda kayınpeder Y.E, gelinini tabancayla yaraladı, gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürdü. Y.E, olay sonrası yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de tabancayla vurduğunu gelinin kız kardeşini öldürdüğü, gelinini de ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan kayınpeder adliyeye sevk edildi.

Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, tabancayla oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E'yi yaralayan, gelinin kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, geline ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu Bahşılı ilçesinde suç aleti tabancayla yakalanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
