Kırıkkale'de haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü 2 kardeş yakalandı

Kırıkkale'de 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeş, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kırıkkale'de "kasten yaralama" suçundan haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, haklarında "kasten yaralama" suçundan 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. ile A.A. kardeşler yakalandı.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
