Haberler

Kırıkkale'de Kardeş Cinayeti: Ali Sağlam Toprağa Verildi

Kırıkkale'de Kardeş Cinayeti: Ali Sağlam Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam, kardeşi Yasin Sağlam tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yasin Sağlam, ifadesinde pişman olmadığını belirtti ve tutuklandı. Ali Sağlam'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı.

KIRIKKALE'de kardeşi Yasin Sağlam (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam (47), toprağa verildi. Polisteki ifadesinde, kavganın 'kanepede uzanma' nedeniyle çıktığını söyleyen Yasin Sağlam, tutuklandı.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi 2052'nci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Babaevinde Ali Sağlam ile kardeşi Yasin Sağlam arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Yasin Sağlam, ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçakla karnından, göğsünden ve bileğinden yaraladı. Yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası teslim olan Yasin Sağlam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Sağlam'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Bahçelievler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye Sağlam'ın ailesi ve yakınları katıldı. Ali Sağlam, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İFADESİNDE PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yasin Sağlam ise adliyeye sevk edildi. Sağlam'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Yasin Sağlam ifadesinde, oturma odasındaki kanepede uzandığını, ağabeyi Ali Sağlam'ın odaya gelip kendisinin büyüğü olduğunu belirterek zorla kaldırdığını söyledi. Başka odaya giderken ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya çalıştığını, ancak annesinin engel olduğunu aktaran Yasin Sağlam, bir süre sonra odaya tekrar gelerek, sandalyeye oturduğunda ağabeyinin kendisine yan bakarak tahrik ettiğini ifade etti. Yasin Sağlam, üzerindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam'ı önce karnından, daha sonra da bileği ve göğsünden bıçaklayıp, evden kaçtığını, bir süre sonra ise polise teslim olduğunu söyledi. Şüpheli, ağabeyini bıçakladığı için pişman olmadığını da belirtti. Yasin Sağlam, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

İşte ilk yarının sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.